Бывший глава МВД Ингушетии задержан по делу об избиении полицейских в ходе протестов

В Ингушетии задержан один из лидеров протестов против соглашения об установлении границ с Чечней Ахмед Погоров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее он занимал пост главы МВД республики.

«Погоров задержан в Карабулаке в рамках оперативно-розыскных мероприятий»,— сказал собеседник агентства. Адвокат Магомед Беков подтвердил в Facebook, что Ахмеда Погорова задержали. По его словам, это произошло не в Карабулаке, а в его доме в Нальчике.

Напомним, 27 марта 2019 года в Магасе прошел митинг против главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, подписавшего соглашение с Чечней об установлении административной границы между двумя субъектами. Акция протеста закончилась столкновениями с полицией. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении организаторов протестов против порядка 20 человек. Все активисты находились под стражей по делу об избиении полицейских во время акций, кроме объявленного в розыск Ахмеда Погорова. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Об уголовном преследовании оппозиционеров — в материале “Ъ” « В ингушских границах проявилась политика».