Томский депутат сообщил о склонении бюджетников к перечислению средств в фонд помощи ветеранам

Мэрия Томска разослала руководителям подведомственных учреждений письмо с просьбой «принять участие в организации акции по перечислению добровольных пожертвований» на городской благотворительный счет «Победа» для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Копию документа в своем Telegram опубликовал независимый депутат гордумы Максим Забелин.

«Убедительно прошу провести разъяснительную работу с сотрудниками вверенных вам учреждений с целью посильного участия каждого сотрудника в проводимой акции»,— говорится в письме.

По словам господина Забелина, ему уже на протяжении нескольких дней поступают жалобы от сотрудников бюджетных организаций. «В связи с этой ситуацией и обеспокоенностью многих бюджетников у меня возникает один вопрос: может быть, мы все-таки будем просить деньги не у людей, которые получают в большинстве своем от 20 тыс. до 30 тыс. руб., или хотя бы делать это уведомительно, а не убедительно, а у вышестоящих органов власти, региональных и федеральных бюджетов, куда уходит большинство выплаченных налогов?» — написал депутат.

По данным городской администрации, в прошлом году на счет «Победы» поступило более 3 млн руб., в 2019 году — более 3,8 млн руб. Как правило, средства расходуют на изготовление юбилейных знаков, установку надгробных памятников, срочную адресную помощь ветеранам и на организацию торжественных мероприятий.

Юлия Сасевич, Новосибирск