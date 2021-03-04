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"Стиль Подарки". Приложение от , стр. 4

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Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin добавила в коллекцию Skeleton X, часов-скелетонов с открытым корпусом и сложным механизмом, еще две инкрустированные бриллиантами модели. Skeleton X Sparkling представлены в двух версиях: из титана с перламутровым элементом на барабане и белым ремешком из крокодиловой кожи и из розового золота с латунной крышкой барабана с черным PVD-покрытием и черным ремешком. Благодаря открытой структуре можно разглядеть мельчайшие детали калибра UN-371 и инновационное достижение компании, Freak Vision — сверхширокое, суперлегкое балансовое кремниевое колесо с маховиками и стабилизующими микролопастями из никеля. При диаметре корпуса 42 мм безель часов украшен 80 бриллиантами, а циферблат — 69. Букву X на циферблате образуют обрамленные прямоугольником четыре линии, отходящие от часовых индексов.



Всем сердцем


Российская ювелирная компания Mercury проводит акцию в поддержку фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. 50% от продажи серег, подвесок, браслетов и колец из новой коллекции с главным мотивом-сердцем перечисляется в фонд. «Люди с особенностями развития и их семьи нуждаются в помощи вне зависимости от эпидемиологической ситуации в мире. Поддержка бизнеса в такой непростой период критична для некоммерческих организаций»,— подчеркивает Наталья Водянова.

Выбрать украшения можно в магазинах Mercury в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а также на сайте компании.

Ром, кожа и пряности


Фото из рекламной кампании российского парфюмерного бренда Fakoshima

Фото из рекламной кампании российского парфюмерного бренда Fakoshima

Фото: Fakoshima

Дебютный аромат российского бренда Fakoshima называется Tear You Apart и продается на сайте бренда в двух вариантах. Первый — парфюмерная вода с пряно-древесным ароматом, в котором угадываются кожаные ноты наряду с нотками шафрана и мускатного ореха, а сладковатые аккорды бобов тонка оттеняются ромом и холодными пряностями. Второй — духи Tear You Apart Extrait — звучат теми же нотами и аккордами, но само звучание гораздо насыщеннее. В первой партии — всего 30 флаконов.

Нижнее подчеркивание


Британский бренд будуарного белья Agent Provocateur представляет коллекцию сезона весна-лето 2021, которую посвящает всем бесстрашно женственным девушкам и женщинам. (Запущен даже соответствующий хештег: #FearlessFeminity.) Креативный директор бренда Сара Шоттон отбирает лучшие французские кружева для Agent Provocateur, а в коллекции кроме нижнего белья есть кружевные и атласные ночные сорочки, купальники и аксессуары, расшитые бисером и драгоценными камнями, а также выполненные из кожи.

Женщине Х


Украшения из новой коллекции Tiffany Atlas X

Украшения из новой коллекции Tiffany Atlas X

Фото: Tiffany & Co

Tiffany & Co. выпустили Atlas X, современное прочтение знаменитой коллекции Atlas 1995 года. Если первая была создана по мотивам римских цифр на часах флагманского магазина Tiffany на Пятой авеню, то Atlas X — скорее о моментах личной истории. За мотивы римских цифр отвечают выразительные углы, чистые линии, 18-каратное золото, стерлинговое серебро и паве из бриллиантов. Всего мотивов три: так называемые закрытый, открытый и X. Украшения с закрытым и открытым профилем имеют отчетливо острые грани, которые в Tiffany любят давно — с момента появления помолвочного кольца Tiffany Setting в 1886 году. А за мотив X отвечают перекрещивающиеся линии.

Наследие в розовом свете


Кольцо Harry Winston с розовым бриллиантом Winston Pink Legacy

Кольцо Harry Winston с розовым бриллиантом Winston Pink Legacy

Фото: Harry Winston

В первой половине ХХ века Гарри Уинстон сделал себе имя на приобретении уникальных бриллиантов: его коллекция могла посоперничать с королевскими собраниями. Продолжая традиции основателя бренда, в ноябре 2018 года дом Harry Winston приобрел фантастический розовый Fancy Vivid Pink весом 18,96 карата, переименовав его в Winston Pink Legacy. К 2021 году команда ювелиров преобразила бриллиант прямоугольной огранки в роскошное кольцо, дополнив украшение боковыми бесцветными бриллиантами огранки «щит» весом 3,55 карата.

Драгоценное путешествие


Фото из рекламной кампании De Beers, представляющей новую коллекцию украшений «Отражения природы»

Фото из рекламной кампании De Beers, представляющей новую коллекцию украшений «Отражения природы»

Фото: De Beers

De Beers создавали коллекцию высокого ювелирного искусства «Отражения природы» под впечатлением от пейзажей в окрестностях реки Окаванго, каньона Мотлаце и пустыни в Намибии, кораллового рифа Ландерс и острова Элсмир — всего в коллекции 5 комплектов из 39 украшений.

Okavango Grace с алмазами зеленых, розовых, пурпурных и серых оттенков отсылают к богатой растительности по берегам реки Окаванго. Красно-коричневые, оранжевые и желтые бриллианты в линии Motlatse Marvel намекают на яркость солнца. Желтые и белые бриллианты в оправе из желтого и белого золота украшений Namib Wonder рассказывают о самой древней пустыне Земли. Бриллианты круглой формы в Landers Radiance похожи на пузырьки воды, подвижные камни напоминают снующих между кораллами рыб. А украшения Ellesmere Treasure посвящены самому северному острову Канады, Элсмиру.

Знаки весны


Мир животных и его самые обаятельные представители всегда были одной из ключевых тем в творчестве Van Cleef & Arpels. Не одно десятилетие эти «талисманы удачи» играют роль аксессуаров для повседневной жизни. Новая коллекция украшений Lucky Spring посвящена божьим коровкам, цветкам сливы, листьям ландышей и колокольчикам. Переливающиеся розовым золотом, перламутром, сердоликом и ониксом растительные мотивы в длинном колье, трех браслетах, броши и паре серег отражают позитивное восприятие жизни, отличающее марку.

Сладкая жизнь в ар-деко


Часы Longines DolceVita

Часы Longines DolceVita

Фото: Longines

Longines расширили линейку часовых моделей коллекции DolceVita с характерным прямоугольным корпусом. Первые DolceVita появились в 1997-м, а в этом году коллекция пополнилась моделью с секторным циферблатом в стилистике ар-деко. Гармония белого и серебристого оттенков, арабские цифры, длинные тонкие стрелки, перекрестье по центру — таковы отличительные черты сегодняшней DolceVita. К новинкам и часам других коллекций теперь Longines предлагают сменные ремешки двух размеров в белом, синем и золотистом цветах.

Время фиолетового


Часы Audemars Piguet Royal Oak

Часы Audemars Piguet Royal Oak

Фото: Audemars Piguet

В бутики Audemars Piguet поступила новая версия самой знаменитой модели часов бренда, Royal Oak, с инкрустацией безеля 40 сапфирами классической огранки (все оттенки розового и синего) и корпуса — 124 бриллиантами классической огранки общим весом около 2,09 карата. Фиолетовый циферблат часов с узором Grande Tapisserie дополняют накладные часовые метки из белого золота, две метки с бриллиантами и золотые стрелки с люминесцентным покрытием. Раскладная застежка из белого золота на ремешке из кожи аллигатора также декорирована бриллиантами. Толщина корпуса при диаметре 37 мм составляет 9,8 мм, а водонепроницаемость — 50 м. Часы выпущены ограниченной серией в 100 экземпляров.

Отдых под чутким руководством


Вид на отель Conrad Maldives

Вид на отель Conrad Maldives

Фото: Conrad Maldives

Самое популярное романтическое направление этого года по понятным причинам Мальдивы, но даже в раю надо знать места. В Conrad Maldives 151 вилла и 12 ресторанов — такое гастрономическое разнообразие на Мальдивах редкость. Еще одно неоспоримое в наше время достоинство: здесь крайне щепетильно относятся ко всем мерам безопасности, соблюдая высочайшие стандарты. Ну и немного информации в духе 8 Марта. У отеля новый генеральный менеджер — женщина: Карла Пуверель успешно занимается гостиничным управлением уже 18 лет.

Через термы к звездам


Курорт Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

Курорт Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

Фото: Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

Курорт Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort в итальянской Маремме открылся в конце 2020 года после масштабной реновации. Для гостей действует специальная программа (стоимость от €1,4 тыс.) «Разумное совмещение работы и отдыха в Сатурнии». Программа включает проживание от четырех ночей с завтраком, ланчи и ужины, один массаж, три ингаляции, 20-процентную скидку на все спа-процедуры комплекса, консультацию врача, неограниченный доступ к термальным источникам и добрый десяток других услуг.

Секретные указания


Cумка Principe di Bologna

Cумка Principe di Bologna

В мультибрендовых бутиках обуви и аксессуаров No One к 8 Марта обещают специальные скидки и акции. Ознакомиться с условиями можно на сайте www.noone.ru — на момент отправки номера в печать они держались в тайне.

Чистые промыслы


Косметика из коллекции Synactif от Cle de Peau

Косметика из коллекции Synactif от Cle de Peau

Фото: Cle de Peau

Ученые японской компании Cle de Peau выяснили, что правильное очищение кожи может запустить процесс ее регенерации и восстановления. Дело в том, что со временем нарушается целостность лимфатических капилляров, отвечающих за сбор загрязнений, в результате чего и другие процессы замедляются, а ткани и вовсе истончаются или разрушаются. Исследования начались 15 лет назад, и результатом открытий стала новая линия из шести дополняющих действие друг друга продуктов Synactif — мыло, лосьон, дневное и ночное увлажняющее средство плюс крем для лица и для области вокруг глаз.

Поставят на вид


Вид с территории отеля Raffles Istanbul

Вид с территории отеля Raffles Istanbul

Фото: пресс-служба отеля

Три ночи по цене двух предлагает Raffles Istanbul при бронировании до 31 марта на сайте отеля. Шампанское, клубника в шоколаде и косметичка для путешествий как приятный бонус будут ждать в номерах категории Deluxe, Premiere и Signature, а также в люксе Silhouette, на которые распространяется предложение. Завтрак включается в стоимость по желанию. В Raffles Istanbul семь ресторанов, два бассейна (один из которых на открытом воздухе), спа площадью 3000 квадратных метров. И все это с незабываемым видом на Босфор. Продолжая тему красот: помимо природных отель может похвастаться внушительной коллекцией произведений современного искусства.

Истина в стекле


Бокал от Spiegelau созданный по средневекомым технологиям

Бокал от Spiegelau созданный по средневекомым технологиям

Фото: SimpleWine

В сети винотек SimpleWine можно выбрать подарок, созданный на средневековой мануфактуре Spiegelau. Дата основания предприятия затерялась где-то в летописях, но первое упоминание обнаружено в завещании одного знатного баварского промышленника, составленном в 1521 году. Долгое время мануфактура выпускала зеркала для дворцов и замков, однако в XX веке, после обновления мощностей, было принято решение сосредоточиться на посуде. Бокалы для вина из коллекции Highline мастера изготавливают вручную, в разработке дизайна участвуют винные эксперты. Производство бокалов для крепких коктейлей Perfect Serve курируют профессиональные бармены.

Абсолютно счастливые деревни


Посетителей аутлет-центров Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village ждет акция «Подарки любимым»

Посетителей аутлет-центров Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village ждет акция «Подарки любимым»

В аутлет-центрах Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village проходит праздничная акция «Подарки любимым». Во многих бутиках шопинг-городков, где обычно представлены товары по специальным ценам, действуют дополнительные скидки до 80%. В списке брендов, которые открыли свои магазины в аутлет-центрах,— кашемировый король Brunello Cucinelli, джинсовый Levi's, итальянский обувной бренд Sergio Rossi — всего в Novaya Riga Outlet Village 500 бутиков крупнейших марок, а во Внуково — 150. Кроме магазинов на территории Vnukovo Outlet Village есть рестораны и игровая площадка для детей, карусели и контактный зоопарк. А в аутлете на Новой Риге для самых младших покупателей открыли семейный клуб-ресторан Caramelle — с лабиринтами и горками.

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