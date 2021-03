Показать то, что скрыто

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin добавила в коллекцию Skeleton X, часов-скелетонов с открытым корпусом и сложным механизмом, еще две инкрустированные бриллиантами модели. Skeleton X Sparkling представлены в двух версиях: из титана с перламутровым элементом на барабане и белым ремешком из крокодиловой кожи и из розового золота с латунной крышкой барабана с черным PVD-покрытием и черным ремешком. Благодаря открытой структуре можно разглядеть мельчайшие детали калибра UN-371 и инновационное достижение компании, Freak Vision — сверхширокое, суперлегкое балансовое кремниевое колесо с маховиками и стабилизующими микролопастями из никеля. При диаметре корпуса 42 мм безель часов украшен 80 бриллиантами, а циферблат — 69. Букву X на циферблате образуют обрамленные прямоугольником четыре линии, отходящие от часовых индексов.

Всем сердцем

Российская ювелирная компания Mercury проводит акцию в поддержку фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. 50% от продажи серег, подвесок, браслетов и колец из новой коллекции с главным мотивом-сердцем перечисляется в фонд. «Люди с особенностями развития и их семьи нуждаются в помощи вне зависимости от эпидемиологической ситуации в мире. Поддержка бизнеса в такой непростой период критична для некоммерческих организаций»,— подчеркивает Наталья Водянова.

Выбрать украшения можно в магазинах Mercury в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, а также на сайте компании.

Ром, кожа и пряности

Фото из рекламной кампании российского парфюмерного бренда Fakoshima Фото: Fakoshima

Дебютный аромат российского бренда Fakoshima называется Tear You Apart и продается на сайте бренда в двух вариантах. Первый — парфюмерная вода с пряно-древесным ароматом, в котором угадываются кожаные ноты наряду с нотками шафрана и мускатного ореха, а сладковатые аккорды бобов тонка оттеняются ромом и холодными пряностями. Второй — духи Tear You Apart Extrait — звучат теми же нотами и аккордами, но само звучание гораздо насыщеннее. В первой партии — всего 30 флаконов.

Нижнее подчеркивание

Британский бренд будуарного белья Agent Provocateur представляет коллекцию сезона весна-лето 2021, которую посвящает всем бесстрашно женственным девушкам и женщинам. (Запущен даже соответствующий хештег: #FearlessFeminity.) Креативный директор бренда Сара Шоттон отбирает лучшие французские кружева для Agent Provocateur, а в коллекции кроме нижнего белья есть кружевные и атласные ночные сорочки, купальники и аксессуары, расшитые бисером и драгоценными камнями, а также выполненные из кожи.

Женщине Х

Украшения из новой коллекции Tiffany Atlas X Фото: Tiffany & Co

Tiffany & Co. выпустили Atlas X, современное прочтение знаменитой коллекции Atlas 1995 года. Если первая была создана по мотивам римских цифр на часах флагманского магазина Tiffany на Пятой авеню, то Atlas X — скорее о моментах личной истории. За мотивы римских цифр отвечают выразительные углы, чистые линии, 18-каратное золото, стерлинговое серебро и паве из бриллиантов. Всего мотивов три: так называемые закрытый, открытый и X. Украшения с закрытым и открытым профилем имеют отчетливо острые грани, которые в Tiffany любят давно — с момента появления помолвочного кольца Tiffany Setting в 1886 году. А за мотив X отвечают перекрещивающиеся линии.

Наследие в розовом свете

Кольцо Harry Winston с розовым бриллиантом Winston Pink Legacy Фото: Harry Winston

В первой половине ХХ века Гарри Уинстон сделал себе имя на приобретении уникальных бриллиантов: его коллекция могла посоперничать с королевскими собраниями. Продолжая традиции основателя бренда, в ноябре 2018 года дом Harry Winston приобрел фантастический розовый Fancy Vivid Pink весом 18,96 карата, переименовав его в Winston Pink Legacy. К 2021 году команда ювелиров преобразила бриллиант прямоугольной огранки в роскошное кольцо, дополнив украшение боковыми бесцветными бриллиантами огранки «щит» весом 3,55 карата.

Драгоценное путешествие

Фото из рекламной кампании De Beers, представляющей новую коллекцию украшений «Отражения природы» Фото: De Beers

De Beers создавали коллекцию высокого ювелирного искусства «Отражения природы» под впечатлением от пейзажей в окрестностях реки Окаванго, каньона Мотлаце и пустыни в Намибии, кораллового рифа Ландерс и острова Элсмир — всего в коллекции 5 комплектов из 39 украшений.

Okavango Grace с алмазами зеленых, розовых, пурпурных и серых оттенков отсылают к богатой растительности по берегам реки Окаванго. Красно-коричневые, оранжевые и желтые бриллианты в линии Motlatse Marvel намекают на яркость солнца. Желтые и белые бриллианты в оправе из желтого и белого золота украшений Namib Wonder рассказывают о самой древней пустыне Земли. Бриллианты круглой формы в Landers Radiance похожи на пузырьки воды, подвижные камни напоминают снующих между кораллами рыб. А украшения Ellesmere Treasure посвящены самому северному острову Канады, Элсмиру.

Знаки весны

Мир животных и его самые обаятельные представители всегда были одной из ключевых тем в творчестве Van Cleef & Arpels. Не одно десятилетие эти «талисманы удачи» играют роль аксессуаров для повседневной жизни. Новая коллекция украшений Lucky Spring посвящена божьим коровкам, цветкам сливы, листьям ландышей и колокольчикам. Переливающиеся розовым золотом, перламутром, сердоликом и ониксом растительные мотивы в длинном колье, трех браслетах, броши и паре серег отражают позитивное восприятие жизни, отличающее марку.

Сладкая жизнь в ар-деко

Часы Longines DolceVita Фото: Longines

Longines расширили линейку часовых моделей коллекции DolceVita с характерным прямоугольным корпусом. Первые DolceVita появились в 1997-м, а в этом году коллекция пополнилась моделью с секторным циферблатом в стилистике ар-деко. Гармония белого и серебристого оттенков, арабские цифры, длинные тонкие стрелки, перекрестье по центру — таковы отличительные черты сегодняшней DolceVita. К новинкам и часам других коллекций теперь Longines предлагают сменные ремешки двух размеров в белом, синем и золотистом цветах.

Время фиолетового

Часы Audemars Piguet Royal Oak Фото: Audemars Piguet

В бутики Audemars Piguet поступила новая версия самой знаменитой модели часов бренда, Royal Oak, с инкрустацией безеля 40 сапфирами классической огранки (все оттенки розового и синего) и корпуса — 124 бриллиантами классической огранки общим весом около 2,09 карата. Фиолетовый циферблат часов с узором Grande Tapisserie дополняют накладные часовые метки из белого золота, две метки с бриллиантами и золотые стрелки с люминесцентным покрытием. Раскладная застежка из белого золота на ремешке из кожи аллигатора также декорирована бриллиантами. Толщина корпуса при диаметре 37 мм составляет 9,8 мм, а водонепроницаемость — 50 м. Часы выпущены ограниченной серией в 100 экземпляров.

Отдых под чутким руководством

Вид на отель Conrad Maldives Фото: Conrad Maldives

Самое популярное романтическое направление этого года по понятным причинам Мальдивы, но даже в раю надо знать места. В Conrad Maldives 151 вилла и 12 ресторанов — такое гастрономическое разнообразие на Мальдивах редкость. Еще одно неоспоримое в наше время достоинство: здесь крайне щепетильно относятся ко всем мерам безопасности, соблюдая высочайшие стандарты. Ну и немного информации в духе 8 Марта. У отеля новый генеральный менеджер — женщина: Карла Пуверель успешно занимается гостиничным управлением уже 18 лет.

Через термы к звездам

Курорт Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort Фото: Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort

Курорт Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort в итальянской Маремме открылся в конце 2020 года после масштабной реновации. Для гостей действует специальная программа (стоимость от €1,4 тыс.) «Разумное совмещение работы и отдыха в Сатурнии». Программа включает проживание от четырех ночей с завтраком, ланчи и ужины, один массаж, три ингаляции, 20-процентную скидку на все спа-процедуры комплекса, консультацию врача, неограниченный доступ к термальным источникам и добрый десяток других услуг.

Секретные указания

Cумка Principe di Bologna

В мультибрендовых бутиках обуви и аксессуаров No One к 8 Марта обещают специальные скидки и акции. Ознакомиться с условиями можно на сайте www.noone.ru — на момент отправки номера в печать они держались в тайне.

Чистые промыслы

Косметика из коллекции Synactif от Cle de Peau Фото: Cle de Peau

Ученые японской компании Cle de Peau выяснили, что правильное очищение кожи может запустить процесс ее регенерации и восстановления. Дело в том, что со временем нарушается целостность лимфатических капилляров, отвечающих за сбор загрязнений, в результате чего и другие процессы замедляются, а ткани и вовсе истончаются или разрушаются. Исследования начались 15 лет назад, и результатом открытий стала новая линия из шести дополняющих действие друг друга продуктов Synactif — мыло, лосьон, дневное и ночное увлажняющее средство плюс крем для лица и для области вокруг глаз.

Поставят на вид

Вид с территории отеля Raffles Istanbul Фото: пресс-служба отеля

Три ночи по цене двух предлагает Raffles Istanbul при бронировании до 31 марта на сайте отеля. Шампанское, клубника в шоколаде и косметичка для путешествий как приятный бонус будут ждать в номерах категории Deluxe, Premiere и Signature, а также в люксе Silhouette, на которые распространяется предложение. Завтрак включается в стоимость по желанию. В Raffles Istanbul семь ресторанов, два бассейна (один из которых на открытом воздухе), спа площадью 3000 квадратных метров. И все это с незабываемым видом на Босфор. Продолжая тему красот: помимо природных отель может похвастаться внушительной коллекцией произведений современного искусства.

Истина в стекле

Бокал от Spiegelau созданный по средневекомым технологиям Фото: SimpleWine

В сети винотек SimpleWine можно выбрать подарок, созданный на средневековой мануфактуре Spiegelau. Дата основания предприятия затерялась где-то в летописях, но первое упоминание обнаружено в завещании одного знатного баварского промышленника, составленном в 1521 году. Долгое время мануфактура выпускала зеркала для дворцов и замков, однако в XX веке, после обновления мощностей, было принято решение сосредоточиться на посуде. Бокалы для вина из коллекции Highline мастера изготавливают вручную, в разработке дизайна участвуют винные эксперты. Производство бокалов для крепких коктейлей Perfect Serve курируют профессиональные бармены.

Абсолютно счастливые деревни

В аутлет-центрах Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village проходит праздничная акция «Подарки любимым». Во многих бутиках шопинг-городков, где обычно представлены товары по специальным ценам, действуют дополнительные скидки до 80%. В списке брендов, которые открыли свои магазины в аутлет-центрах,— кашемировый король Brunello Cucinelli, джинсовый Levi's, итальянский обувной бренд Sergio Rossi — всего в Novaya Riga Outlet Village 500 бутиков крупнейших марок, а во Внуково — 150. Кроме магазинов на территории Vnukovo Outlet Village есть рестораны и игровая площадка для детей, карусели и контактный зоопарк. А в аутлете на Новой Риге для самых младших покупателей открыли семейный клуб-ресторан Caramelle — с лабиринтами и горками.