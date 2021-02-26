AT&T выделяет платное ТВ в отдельную компанию

Американская коммуникационная корпорация AT&T и инвестиционная группа TPG Capital договорились о создании совместного предприятия на базе провайдера спутникового ТВ, компании DirecTV, которую AT&T приобрела в 2015 году. В соответствии с соглашением DirecTV будет выделена в самостоятельную компанию, в которой AT&T и TPG Capital будут владеть долями в 70% и 30% соответственно. За свою долю TPG Capital заплатит $1,8 млрд, что оценивает всю компанию в $16,25 млрд. В 2015 году компания оценивалась в $49 млрд без учета долгов.

AT&T активно искала варианты продажи DirecTV с августа прошлого года, притом что проблемы с покупкой телевизионного провайдера возникли давно. DirecTV была приобретена практически на пике рынка платного телевидения, когда у Netflix было всего 75 млн подписчиков (против 200 млн в настоящее время), а рынок еще не пострадал от распространения дешевых пакетов телеканалов по цене от $30 в месяц и ниже. Подтверждая неутешительные прогнозы в отношении DirecTV, в январе нынешнего года ее владелец снизил ее стоимость на $15,5 млрд.

Главный финансовый директор AT&T Джон Стивенс назвал, как сообщает The Wall Street Journal, соглашение с TPG Group «очень привлекательной сделкой», учитывая, что компания «недооценила дестабилизацию на рынке платного ТВ».

Андрей Келекеев