Пожар на территории шахтинского завода «Химпэк» полностью ликвидирован

В 9:30 26 февраля был полностью ликвидирован пожар на территории завода по производству полимерной упаковки «Химпэк» в Шахтах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о пожаре в строящемся здании на территории завода поступило на пульт дежурного 25 февраля в 11:59. В 15:21 пламя удалось локализовать на площади 900 кв. м. Открытое горение было устранено в 7:02 следующего дня. В ликвидации пожара принимали участие 66 человек от РСЧС и 23 единицы техники, а также 39 человек и 12 единиц техники от МЧС. В результате происшествия никто не страдал, в здании не было людей. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Наталья Шинкарева