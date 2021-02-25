В Шахтах произошел пожар на территории завода по производству полимерной упаковки

В 11:59 на пульт дежурного поступило сообщении о возгорании на территории предприятия по производству полимерной упаковки «Химпэк», которое находится в Шахтах на ул. Ворошилова 2Г. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Пожар произошел в отдельно стоящем строящемся здании, в котором не было людей.

Как сказано в сообщении, площадь возгорания составляет 500 кв. м. Пожар тушат 12 единиц техники и 39 пожарных. В сообщении отмечается, что угрозы распространения пожара нет. «Организовано взаимодействие с Роспотребнадзором по замеру проб воздуха»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева