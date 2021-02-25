Прокуратура начала проверку по факту пожара на шахтинском предприятии «Химпэк»

В Ростовской области прокуратура начала проверку в связи с пожаром на территории предприятия «Химпэк» в Шахтах, которое занимается производством полимерной упаковки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, сегодня в 11:59 на территории предприятия в строящемся здании произошел пожар. В 15:21 его удалось локализовать на площади 900 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. «Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований противопожарной безопасности, будет дана оценка действиям виновных лиц»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева