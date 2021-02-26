На петербургских верфях в настоящее время строят 56 кораблей и судов

Петербургские верфи выпускают 30% всей судостроительной продукции в стране. В настоящее время в городе в стадии строительства находятся 56 военных кораблей и судов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

По его словам, мощностей и средств для выполнения крупных заказов хватает. За последние годы судостроители выплатили в городской бюджет более 9 млрд рублей налогов.

В пресс-службе Смольного напомнили, что 18 февраля на судостроительном заводе «Северная верфь» заложили рыболовный траулер «Капитан Коротич».