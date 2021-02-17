На «Северной верфи» заложен траулер «Капитан Коротич»

На судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге заложен восьмой морозильный траулера-процессор «Капитан Коротич» для АО «Акрос» (входит в Группу Норнебо).

Как сообщили в пресс-службе предприятия, траулер проекта 170701 предназначен для работы в Охотском и Беринговом морях. Его длина составит 81,6 м, водоизмещение — 5500 тонн, максимальная скорость — 15,5 узлов. Судно будет вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки.

Согласно контракту, «Северная верфь» построит для Группы Норнебо десять судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре – в Дальневосточном.