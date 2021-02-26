Средний размер ипотеки в России впервые превысил 3 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России в январе впервые превысил 3 млн руб. на фоне роста цен на недвижимость, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». За месяц средний размер ипотеки вырос на 1,7% и достиг рекордных 3 004 000 руб.

«Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму»,— сказал гендиректор бюро Олег Лагуткин «РИА Новости».

По его словам, рост размера пока не вызывает опасений. «Кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе все еще продолжает оставаться стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения и в целом для рынка все еще не несет негативного влияния»,— сказал он. При этом господин Лагуткин ожидает, что средняя сумма ипотеки будет увеличиваться — от 7% в год.

Ранее председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки в стране нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей. Кроме того, Госдума предложила сделать льготную ипотеку точечной, по типу материнского капитала или сертификата на жилье.

Подробнее о ценах на жилье в новостройках — в материале “Ъ” «Новостройки замерли в ожидании».