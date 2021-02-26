Автомобили Peugeot будут выпускаться с новым логотипом

Французский производитель автомобилей Peugeot представил новый логотип. Основной символ компании – лев – сохранен, но изменены его черты.
Introducing the brand new face of Peugeot. #LionsOfOurTime pic.twitter.com/xLjRhEwDEf— Peugeot (@Peugeot) February 25, 2021
«Острые линии, готовые реветь от страсти: новый логотип вдохновлен линиями 60-х годов, переработанными, чтобы выразить мощную современность»,— говорится в презентации компании.
Компания Peugeot была основана в 1810 году. Эта одна из старейших автомобильных марок мира. Новый логотип стал 11-м в истории французской компании.
Об истории развития компании — в материале “Ъ” «Peugeot набирает обороты».