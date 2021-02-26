Для спасения Карины Анцифировой не хватает 794 269 руб.

Руководитель отдела трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак (Москва): «У Карины хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии. Девочка перенесла гемолитико-уремический синдром. Левую почку пришлось удалить, а работа правой так и не нормализовалась. Трансплантация неизбежна, Карина стоит в листе ожидания почки. Чтобы избежать отторжения и других осложнений, требуются препараты алемтузумаб и экулизумаб. Их использование продлевает срок службы донорской почки вдвое».

Стоимость лекарств 2 394 269 руб. Группа компаний «О`КЕЙ» внесла 500 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 400 тыс. руб. Не хватает 794 269 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Карину Анцифирову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Карины — Владимира Владимировича Анцифирова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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