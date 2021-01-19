Третью очередь обхода Майкопа стоимостью 3,5 млрд рублей построят к 2028 году

Управление автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» объявило аукцион на строительство третей очереди автодороги в обход Майкопа. Извещение размещено на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млрд руб.

Участок третьей очереди строительства начинается на км 10+897 автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская – Карачаевск и заканчивается на пересечении с автодорогой Р-217 «Кавказ» — на км 101+061. Автомобильная дорога пройдет по территории Кировского сельского поселения в Майкопском районе и выйдет к хутору Пролетарскому.

В рамках проекта возведут три транспортные развязки с путепроводами, установят шумозащитные экраны, нанесут дорожную разметку и пр. Открыть третью очередь обхода планируют в декабре 2028 году.

Как писал "Ъ-Кубань", в Адыгее назвали дорожные проекты с федеральным финансированием в 2,2 млрд рублей. 1,4 млрд федеральных рублей будет выделено до 2023 года на строительство обхода Майкопа.

Наталья Решетняк