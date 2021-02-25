Прокуратура прекратила дело Полюдовой о призывах к нарушению территориальной целостности РФ

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что прокуратура удовлетворила ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности России) в отношении главы «Левого сопротивления» Дарьи Полюдовой из-за декриминализации статьи. Она все еще остается обвиняемой по ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

«Причиной прекращения дела стали поправки в статью 280.1 УК РФ, введенные в декабре прошлого года. Согласно изменениям, граждан нельзя привлекать к уголовной ответственности по этой статье, если в течение года они не совершали аналогичное деяние, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях»,— написал Павел Чиков в Telegram.

Он также сообщил, что адвокат Леонид Соловьев подал ходатайство об освобождении Дарьи Полюдовой из-под стражи. Активистку удерживают в изоляторе с января 2020 года, а предельный срок ареста, согласно статье 109 УПК, составляет 12 месяцев. «Следствие за 30 дней до истечения этого срока должно предъявить все материалы дела защите, а если не успевают — освободить»,— написал Павел Чиков.

Напомним, Дарья Полюдова стала первой в России фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). По этой статье в 2015 году она была приговорена к двум годам колонии-поселения. Следствие считает, что госпожа Полюдова пыталась летом 2014 года организовать «Марш за федерализацию Кубани», опубликовав анонс мероприятия в соцсети «ВКонтакте». В нем же она якобы призывала добиться отделения Краснодарского края от России с его последующим присоединением к Украине. В июле 2017 года суд отказал Дарье Полюдовой в условно-досрочном освобождении. Она вышла на свободу в октябре 2017 года. В январе 2020 года на нее завели еще два уголовных дела. С этого момента она находится под стражей.

Подробнее об делах против активистки читайте в материале “Ъ” «Дарья Полюдова пожаловалась в Страсбург».