Андрей Столяров назначен врио главы федеральной территории Сириус

Президент России назначил Андрея Столярова назначен временно исполняющим обязанности главы федеральной территории Сириус. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До назначения на пост врио главы федеральной территории Андрей Столяров занимал должность генерального директора инновационно-технологического центра «Сириус», на которую он был утвержден распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева 16 ноября 2019 года. Под руководством господина Столярова на базе центра проводилась научно-образовательная работа в области производственных технологий, роботизированных систем, машинного обучения и искусственного интеллекта, генетики, биомедицины и других дисциплин.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, городской округ Сириус создан в феврале 2020 года в Имеретинской долине города Сочи на базе инфраструктуры Олимпиады-2014. Он получил статус публично-правового образования с особым устройством власти, наделенной муниципальными, федеральными и региональными полномочиями. Управлять Сириусом будут глава, совет и администрация федеральной территории.

Ольга Логинова