МВД Украины выступает за пересмотр решения суда о блокировке более 400 сайтов, включая ЖЖ и РБК

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал судебное решение о блокировке на территории страны более 400 сайтов, в том числе РБК, LiveJournal, GitHub и портала «Банки.ру», незаконным. Такое решение 4 февраля вынес Голосеевский суд Киева.

«Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором»,— сказал господин Геращенко «РБК-Украина».

Антон Геращенко сказал, что заявление в суд подал некий гражданин, утверждающий, что на сайтах, заблокированных позже, размещалась порочащая его информация. Голосеевский суд Киева поручил «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet», ограничив доступ к сайтам. Решение вынесено по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники).

Среди заблокированных сайтов есть ресурсы в доменах .ru, .ua, .com, .org, .net, .top, .info и других. Многие из сайтов посвящены криптовалюте. Есть среди них и СМИ: banki.ru, finovosti.ru, rbc.ru и другие, а также сервис Telegram-статистики TGStat.