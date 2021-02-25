Reuters: мошенники пытались продать в странах ЕС вакцины от COVID-19 на €3 млрд

Мошенники предприняли попытку сбыть в странах Евросоюза 400 млн доз контрафактных вакцин от коронавируса на сумму около €3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

«Это действительно очень большое количество. Никто понятия не имеет, что на самом деле находится в этих ампулах»,— сказал один источников агентства.

Ранее компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила более 340 объявлений о продаже вакцин от коронавируса в даркнете. За вакцину мошенники просили от $250 до $1000, также они готовы принимать биткойны.

Напомним, в России Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса и поддельных справок об отсутствии заражения COVID-19. Мошенники стали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, еще в марте, и с тех пор их число только растет.

Подробнее — в материале “Ъ” «Хакеры тестируют вакцину».