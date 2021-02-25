Суд продлил до конца мая арест экс-схимонаха Сергия

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) до 28 мая. Напомним, его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Вину экс-схимонах не признает.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Романову меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Сначала Басманный райсуд Москвы арестовал его на два месяца, до 28 февраля. В январе экс-схиигумен объявлял голодовку в СИЗО.

Экс-схимонах Сергий известен тем, что в публичных проповедях отрицал COVID-19, критиковал РПЦ и власти за закрытие храмов и предупреждал о массовом чипировании через вакцину. После этого он был лишен сана священника, а затем отлучен от церкви.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, заслуженная артистка России Мария Шукшина и основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов обращались к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться в обстоятельствах штурма Среднеуральского монастыря и последующего ареста их духовного наставника.

О поддержке схимонаха известными личностями — в материале “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».