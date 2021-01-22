В Краснодаре главу лаборатории Минюста РФ задержали за шантаж и вымогательство премий

Сотрудники СК РФ и УФСБ по Краснодарскому краю задержали начальника краснодарской лаборатории судебных экспертиз Минюста России Геннадия Кутузова. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), а также принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения, соединенном с шантажом (ч.2 ст.309 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. О задержании начальника КЛСЭ рассказали в УФСБ.

По версии следствия, в октябре и декабре 2020 года подозреваемый потребовал от нескольких своих подчиненных передать ему часть денег, начисленных им в качестве премии. Требование он объяснил тем, что размер премии был завышен. В результате начальник лаборатории незаконно получил 155 тыс. руб. Также его подозревают в том, что он оказывал психическое воздействие на подчиненного эксперта, пытаясь заставить его не проводить порученную ему судебную техническую экспертизу. Свои действия он подкреплял шантажом.

По данным «СПАРК-Интерфакс» , Геннадий Кутузов стал начальником краснодарской ЛСЭ в сентябре 2019 года. Согласно антикоррупционной декларации, господин Кутузов в 2019 году заработал 1,3 млн руб., в его собственности находится недвижимое имущество общей площадью 480 тыс. кв. м (два земельных участка по 112 и 356 тыс. кв. м, а также машиноместо) и автомобиль Hyundai ix35. В 2017 году его доход составил 2 млн руб., он владел также двумя квартирами по 60 и 64 кв. м и половиной квартиры площадью 95 кв. м.

Виктория Колганова