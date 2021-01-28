Задержанного главу краснодарской ЛСЭ Минюста РФ подозревают во взяточничестве

В деле начальника краснодарской лаборатории судебных экспертиз, ранее задержанного по подозрению в вымогательстве премий у сотрудников и шантаже, появился новый эпизод о взятке. По делу также проходит заместитель начальника лаборатории, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, осенью прошлого года начальник лаборатории и его заместитель получили от заказчика взятку в размере не менее 30 тыс. рублей за проведение экспертной консультации в сокращенные сроки.

Как писал “Ъ-Кубань”, начальника краснодарской лаборатории судебных экспертиз Минюста России Геннадия Кутузова задержали в пятницу, 22 января. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), а также принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения, соединенном с шантажом (ч.2 ст.309 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый требовал от нескольких своих подчиненных передать ему часть своих премий, мотивируя это тем, что размер выплат был завышен, в результате чего незаконно получил 155 тыс. руб. Также он с помощью шантажа пытался заставить одного из экспертов лаборатории не проводить заказанную экспертизу.

Виктория Колганова