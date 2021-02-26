Прокатная десятка

В прокате: с 18 февраля

В ролях: Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Роланд Мюллер, Густав Линд

Обозреватель Юлия Шагельман: «В прокат выходит фильм Андерса Томаса Йенсена "Рыцари справедливости", две недели назад открывавший кинофестиваль в Роттердаме. Во всех промоматериалах картина называется комедией, но Юлия Шагельман предупреждает, что ждать от нее легкого развлечения не стоит»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Закономерность что дышло»