Прокатная десятка

25 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых полнометражная версия «Том и Джерри», российская драма «Пугало» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Том и Джерри
Прокатная компания «Каро-Премьер»: «Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто»
Пугало
Кинокритик Алексей Филиппов: «До российского проката добрался победитель "Кинотавра" — фильм о деревенской знахарке, снятый режиссером Дмитрием Давыдовым в Якутии на якутском языке. Давыдов работает школьным учителем и снимает фильмы у себя в деревне, задействуя местных жителей в качестве актеров, а его имя уже стало визитной карточкой "Сахавуда" — единственной полноценной региональной кинематографии в России»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Хтонический реализм»
Интервью с режиссером Дмитрием Давыдовым — в материале “Ъ”
Друзья навсегда
Прокатная компания MEGOGO Distribution: «Любые трудности намного легче преодолевать, когда рядом люди, готовые поддержать в любую минуту. Будь то в семейных неурядицах или серьезных болезнях — они разделят проблемы. Жизнеутверждающая, трогательная и в меру грустная комедия — именно то, что нужно многим прямо сейчас»
Батя
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре 90-х и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди»
Аферистка
Прокатная компания «Вольга»: «Марла руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание»
Конек-горбунок
Кинокритик Василий Степанов: «На экраны выходит сказочный долгострой российской киноиндустрии — "Конек-горбунок" Олега Погодина, масштабная экранизация сказки Петра Ершова, задуманная главным "сказочником" российского кино продюсером Сергеем Сельяновым. Фильм о борьбе Ивана-дурака с дряхлеющим царем-самодуром передает привет прекрасной России будущего»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Ход коньком»
Рыцари справедливости
Обозреватель Юлия Шагельман: «В прокат выходит фильм Андерса Томаса Йенсена "Рыцари справедливости", две недели назад открывавший кинофестиваль в Роттердаме. Во всех промоматериалах картина называется комедией, но Юлия Шагельман предупреждает, что ждать от нее легкого развлечения не стоит»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Закономерность что дышло»
Спасите Колю!
Прокатная компания «Дисней Студиос»: «У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома»
Мавританец
Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат выходит "Мавританец" Кевина Макдональда с Джоди Фостер и Тахаром Рахимом, уже номинированными за свои роли на "Золотой глобус". Фильм основан на "Дневнике Гуантанамо" Мохаммеда ульд Слахи, четырнадцать лет отсидевшего в концлагере на территории военной базы США на Кубе. Даже отечественного — знакомого с корпусом лагерной литературы — зрителя фильм Макдональда должен ошарашить, спровоцировав на мрачный мем: "кто в Гуантанамо бывал, тот в ГУЛАГе не смеется"»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Голливудский ГУЛАГ»
Родные
Прокатная компания Sony Pictures: «Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет…»