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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 27–28 февраля

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25 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых полнометражная версия «Том и Джерри», российская драма «Пугало» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Том и Джерри
Пугало
Друзья навсегда
Батя
Аферистка
Конек-горбунок
Рыцари справедливости
Спасите Колю!
Мавританец
Родные
Том и Джерри (Tom and Jerry, 2021)

Том и Джерри

Режиссер: Тим Стори
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани
Жанр: комедия, семейный, анимационный / Великобритания, Франция, Германия, США / 102 мин.
Слоган: «Лучшие враги. Худшие друзья»
В прокате: с 25 февраля

Прокатная компания «Каро-Премьер»: «Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто»

Пугало (2020)

Пугало

Режиссер: Дмитрий Давыдов
В ролях: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров
Жанр: драма / Россия / 72 мин.
В прокате: с 25 февраля

Кинокритик Алексей Филиппов: «До российского проката добрался победитель "Кинотавра" — фильм о деревенской знахарке, снятый режиссером Дмитрием Давыдовым в Якутии на якутском языке. Давыдов работает школьным учителем и снимает фильмы у себя в деревне, задействуя местных жителей в качестве актеров, а его имя уже стало визитной карточкой "Сахавуда" — единственной полноценной региональной кинематографии в России»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Хтонический реализм»

Интервью с режиссером Дмитрием Давыдовым — в материале “Ъ”

Друзья навсегда (The Friend, 2019)

Друзья навсегда

Режиссер: Габриела Коупертуэйт
В ролях: Джейсон Сигел, Кейси Аффлек, Дакота Джонсон
Жанр: драма, комедия / США / 124 мин.
В прокате: с 25 февраля

Прокатная компания MEGOGO Distribution: «Любые трудности намного легче преодолевать, когда рядом люди, готовые поддержать в любую минуту. Будь то в семейных неурядицах или серьезных болезнях — они разделят проблемы. Жизнеутверждающая, трогательная и в меру грустная комедия — именно то, что нужно многим прямо сейчас»

Батя (2020)

Батя

Режиссер: Дмитрий Ефимович
В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Станислав Старовойтов, Надежда Михалкова
Жанр: комедия / Россия / 75 мин.
Слоган: «Самая родная комедия»
В прокате: с 23 февраля

Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре 90-х и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди»

Аферистка (I Care a Lot, 2020)

Аферистка

Режиссер: Дж. Блэйксон
В ролях: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Госалес, Дайэнн Уист
Жанр: триллер, комедия, криминал / Великобритания / 118 мин.
В прокате: с 19 февраля

Прокатная компания «Вольга»: «Марла руководствуется принципом "побеждает сильнейший". Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но её новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание»

Конек-горбунок (2021)

Конек-горбунок

Режиссер: Олег Погодин
В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Ян Цапник
Жанр: приключения, фэнтези, комедия / Россия / 111 мин.
В прокате: с 18 февраля

Кинокритик Василий Степанов: «На экраны выходит сказочный долгострой российской киноиндустрии — "Конек-горбунок" Олега Погодина, масштабная экранизация сказки Петра Ершова, задуманная главным "сказочником" российского кино продюсером Сергеем Сельяновым. Фильм о борьбе Ивана-дурака с дряхлеющим царем-самодуром передает привет прекрасной России будущего»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Ход коньком»

Рыцари справедливости (Retf&aelig;rdighedens ryttere, 2020)

Рыцари справедливости

Режиссер: Андерс Томас Йенсен
В ролях: Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Роланд Мюллер, Густав Линд
Жанр: комедия / Дания / 116 мин.
Слоган: «Случайных мстителей не бывает»
В прокате: с 18 февраля

Обозреватель Юлия Шагельман: «В прокат выходит фильм Андерса Томаса Йенсена "Рыцари справедливости", две недели назад открывавший кинофестиваль в Роттердаме. Во всех промоматериалах картина называется комедией, но Юлия Шагельман предупреждает, что ждать от нее легкого развлечения не стоит»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Закономерность что дышло»

Спасите Колю! (2020)

Спасите Колю!

Режиссер: Дмитрий Губарев
В ролях: Дмитрий Нагиев, Анна Родоная, Иван Злобин, Кузьма Сапрыкин
Жанр: комедия / Россия / 101 мин.
В прокате: с 18 февраля

Прокатная компания «Дисней Студиос»: «У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается – один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома»

Мавританец (The Mauritanian, 2021)

Мавританец

Режиссер: Кевин Макдональд
В ролях: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербэтч
Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 129 мин.
Слоган: «Особо опасен. Абсолютно невиновен?»
В прокате: с 18 февраля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат выходит "Мавританец" Кевина Макдональда с Джоди Фостер и Тахаром Рахимом, уже номинированными за свои роли на "Золотой глобус". Фильм основан на "Дневнике Гуантанамо" Мохаммеда ульд Слахи, четырнадцать лет отсидевшего в концлагере на территории военной базы США на Кубе. Даже отечественного — знакомого с корпусом лагерной литературы — зрителя фильм Макдональда должен ошарашить, спровоцировав на мрачный мем: "кто в Гуантанамо бывал, тот в ГУЛАГе не смеется"»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Голливудский ГУЛАГ»

Родные (2020)

Родные

Режиссер: Илья Аксенов
В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Елизавета Гырдымова
Жанр: комедия, драма / Россия / 100 мин.
Слоган: «Будем праздновать жизнь!»
В прокате: с 11 февраля

Прокатная компания Sony Pictures: «Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет…»

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