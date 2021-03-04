04 марта, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Радости ради

"Стиль Подарки". Приложение от , стр. 8
Выпускающий редактор Натела Поцхверия

Выпускающий редактор Натела Поцхверия

Даже после Второй мировой женщинам хотелось праздника, и, как мы помним, такой праздник им подарил господин Диор своими поражающими воображение нарядами. Почему я об этом сейчас подумала? В смутные времена все мы ждем чудес и любви — так было и будет всегда. Так что сценарий гендерного торжества на 2021 год прост: сказать слова любви, обнять родных покрепче и отказаться от чувства вины за неистребимое желание осчастливить их чем-то материальным. В конце концов, подарок — самый короткий путь к обоюдной радости, а от нее всего полшага до чуда.



Натела Поцхверия


Выпускающий редактор Екатерина Зиборова

Выпускающий редактор Екатерина Зиборова

Фото: Алена Чендлер

За прошлый год мое отношение к вещам сильно изменилось: если раньше они казались абсолютной необходимостью, то теперь стали лишь способом самовыражения, украшения жизни — настолько ценность встречи с близкими и дорогими людьми перевесила ценность любых материальных благ. Но оттенить праздник стильной вещицей приятно и тому, кто преподносит подарок, и тому, кто его получает. А любая разделенная радость в наши дни на вес золота.

Екатерина Зиборова


Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя