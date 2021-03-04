Радости ради

Выпускающий редактор Натела Поцхверия

Даже после Второй мировой женщинам хотелось праздника, и, как мы помним, такой праздник им подарил господин Диор своими поражающими воображение нарядами. Почему я об этом сейчас подумала? В смутные времена все мы ждем чудес и любви — так было и будет всегда. Так что сценарий гендерного торжества на 2021 год прост: сказать слова любви, обнять родных покрепче и отказаться от чувства вины за неистребимое желание осчастливить их чем-то материальным. В конце концов, подарок — самый короткий путь к обоюдной радости, а от нее всего полшага до чуда.

Натела Поцхверия

Выпускающий редактор Екатерина Зиборова Фото: Алена Чендлер

За прошлый год мое отношение к вещам сильно изменилось: если раньше они казались абсолютной необходимостью, то теперь стали лишь способом самовыражения, украшения жизни — настолько ценность встречи с близкими и дорогими людьми перевесила ценность любых материальных благ. Но оттенить праздник стильной вещицей приятно и тому, кто преподносит подарок, и тому, кто его получает. А любая разделенная радость в наши дни на вес золота.

Екатерина Зиборова