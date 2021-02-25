Адвокат сына экс-президента Башкирии Рахимова опроверг информацию о его задержании

Адвокат Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Сергей Макаренко опроверг информацию о задержании своего подзащитного. Господин Макаренко заявил “Ъ”, что Урал Рахимов по-прежнему находится в Вене в статусе политического беженца.

«Даже никаких попыток задержать его не было»,— сказал адвокат. По его словам, последние процессуальные действия по отношению к Уралу Рахимову происходили четыре года назад, когда суд в Вене отказался выдавать его России. Информация о задержании господина Рахимова появилась вчера, 24 февраля, в некоторых СМИ и Telegram-каналах. Сергей Макаренко назвал эти новости «стремлением дискредитировать Муртазу Рахимова и его семью».

В 2014 году СКР возбудил против Урала Рахимова уголовное дело по ст. 160 («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ст. 174 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Его объявили в международный розыск.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Урал Рахимов остается на продленке».

Дарья Кучеренко, Уфа