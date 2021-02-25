Shopping Index в ТРЦ Екатеринбурга восстановился на 80%

Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. метров торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга по итогам января 2021 года восстановился на 80% к показателю января 2020 года, следует из данных Watcom Group. Это выше показателя декабря на 6%. Президент Watcom group Роман Скороходов отметил, что восстановление в Екатеринбурге идет быстрее, чем в Москве, где в январе Shopping Index составил 75,2%. По словам господина Скороходова, рост показателя связан с массовой вакцинацией от коронавируса и уменьшением количества заболевших.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург поступило более 71 тыс. доз вакцины от коронавируса, более 53 тыс. жителей уже привились первым компонентом вакцины, более 15 тыс. человек — вторым. Поставить вакцину можно в 13 больницах города. Это может любой желающий, записавшись по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портале госуслуг.

Кроме того, вакцину можно поставить в мобильных пунктах в ТРЦ. Один из них уже неделю работает в ТЦ «Дирижабль». Как писал “Ъ-Урал”, в день открытия прививку от коронавируса там поставили более 400 человек. В ближайшее время откроют еще два мобильных пункта вакцинации в одном из гипермаркетов «Окей» и ТРЦ «Мега».

В Свердловской области ежесуточный прирост заболевших снижается уже несколько недель подряд. 24 февраля впервые с октября было зарегистрировано меньше двухсот случаев заражения за сутки. По данным на 25 февраля за весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 77 151 человек. Из них больше 69 тыс. уже выздоровели, 2 345 пациентов скончались. Напомним, режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 1 марта. Основную массу ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, свердловские власти планируют снять к началу лета.

Татьяна Дрогаева