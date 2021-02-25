Липецкие чиновники заявляют об отсутствии стоков «Овощей Черноземья» в Усманку

Тепличная липецкая компания «Овощи Черноземья», один из возможных виновников сильного загрязнения реки Усманки в Липецкой и Воронежской областях, перешла на замкнутую систему рециркуляции воды. «Стоков в реку Усманку нет»,— сообщил в своем аккаунте в Instagram курирующий экономику вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов. Он напомнил, что уже летом завершится строительство второи очереди очистных сооружении в Усманском раионе стоимостью почти 350 млн руб.: вторым возможным виновником крупнейшего за последние годы экологического происшествия Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора считает «Липецкоблводоканал».

В конце 2020 года инспекторы Воронежского государственного природного биосферного заповедника обнаружили загрязнение реки Усмань в охранной зоне учреждения недалеко от райцентра Усмань. После этого рыба начала гибнуть ниже по течению реки в самом заповеднике; в январе загрязнение добралось до Воронежской области. Директор заповедника Анатолий Тарасов охарактеризовал ситуацию как «экологическую катастрофу». Ущерб только от гибели рыбы в декабре 2020-го оценивали в 100 млн руб.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова