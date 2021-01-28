Липецкие власти объявили о завершении модернизации очистных сооружений возле заповедника к лету

Новые очистные сооружения в Усмани Липецкой области «заработают этим летом», сообщили в администрации региона. Там уточнили, что реконструкция стоимостью 347 млн руб. (средства выделены из регионального бюджета) «ведется по инициативе» главы региона Игоря Артамонова.

Напомним, в конце 2020 года инспекторы Воронежского государственного природного биосферного заповедника обнаружили загрязнение реки Усмань в охранной зоне учреждения недалеко от райцентра Усмань. После этого рыба начала гибнуть ниже по течению реки в самом заповеднике; в январе загрязнение добралось до Воронежской области. Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора назвало предварительными виновниками загрязнения областное предприятие «Липецкоблводоканал» и тепличный комплекс «Овощи Черноземья». Директор заповедника Анатолий Тарасов охарактеризовал ситуацию как «экологическую катастрофу».

«Новые усманские очистные будут двое мощнее прежних, что положительно скажется на экологии. Значительно снизится негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду. Все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий будут очищены до попадания в водный объект»,— заявили в администрации Липецкой области. О загрязнении реки Усмань в сообщении не говорится.

Олег Мухин