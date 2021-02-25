Главврач госпиталя для ветеранов стал депутатом заксобрания Кузбасса

В состав законодательного собрания Кузбасса вошел новый депутат — 47-летний Андрей Иванов. В четверг на заседании регионального парламента было объявлено решение избирательной комиссии Кемеровской области от 24 февраля о передаче ему мандата, и он принял клятву областного депутата. Вакантное место появилось в региональном парламенте после того, как председатель кемеровского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Валентина Шмакова сложила с себя полномочия в свете уголовных обвинений. Ее обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств по трем эпизодам по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В заксобрании Кузбасса он вошел в комитет по вопросам образования, культуры и нацполитики.

Андрей Иванов родился в Барнауле, в 1996 году закончил лечебный факультет Кемеровской государственной медицинской академии, затем работал травматологом-ортопедом в больницах Кемерова, с 2012 года возглавлял различные областные больницы, работал заместителем и первым заместителем начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (сейчас — министерство здравоохранения Кузбасса).

Игорь Лавренков, Кемерово