В Краснодарском крае потеплеет до +15 градусов

Синоптики прогнозируют кратковременное потепление на территории Краснодарского края. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.

В целом на большей части региона местами все еще возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 26 февраля составит 0…-5 градусов, местами в восточной половине края -5…-10 градусов. Ночью 27 февраля потеплеет до 0…+5 градусов, местами в юго-восточных предгорьях 0…-5 градусов. Днем 26 февраля ожидается в районе 2¬¬–7 градусов тепла, местами в южной половине края 4¬–9 градусов. Днем 27 февраля ожидается 4–9 градусов, местами в южной половине края до 10–15 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 26 февраля 1–6 градусов, 27 февраля 3–8 градусов. Днем воздух прогреется до 6–11 градусов.

По данным Ъ, в центре европейской части России на этой неделе начнется резкое потепление. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура за 36–48 часов повысится на 23–30°C. Это будет сопровождаться осадками и гололедицей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале недели синоптики предупредили жителей Краснодарского края о сильных морозах – до -19 градусов.

Алексей Белянин