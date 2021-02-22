Синоптики предупредили о морозах до -19 градусов на Кубани

В Краснодарский край вновь придут морозы, следует из прогноза регионального гидрометцентра.

Температура воздуха начнется понижаться к 24 февраля. В среднем по краю столбик термометра ночью опустится до -8…-13 градусов, в северной и восточной половине края – до -14…-19 градусов. Днем 24 февраля в регионе ожидается переменная облачность небольшие осадки, ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 11-14 м/с. Температура воздуха днем составит -3…-8 градусов. Местами в восточной половине края – до -8…-13 градусов. 25 февраля станет немного теплее: температура составит в районе о 0…-5 градусов, местами в восточной половине края -5…-10 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность. На участке от Джубги до Магри временами снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами 18-23 м/с, в Новороссийске порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов; днем 24 февраля 0…-5 градусов, на участке от Джубги до Магри 0…+5 градусов, 25 февраля – 3-8 градусов тепла.

Алексей Белянин