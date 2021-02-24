В Ростове Великом снова отключают отопление из-за ремонта теплосети

В городе Ростове Великом Ярославской области 25 февраля в связи с проведением ремонтных работ, будет отключен от котельной №38 участок теплосети в направлении улицы Спартаковской, сообщили в районной администрации. В сообщении отмечается, что из-за отключения отопления 25 февраля не будет работать детский сад №13 «Дельфин».

Ремонт участка будут производить специалисты АО «Малая комплексная энергетика» с 9 часов. Отопление планируется включить после окончания ремонтных работ.

В администрации района сообщили, что сегодня в связи с поступлением жалоб от жителей Ростова на некачественное теплоснабжение, было проведено оперативное совещание с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. По данным администрации, на теплотрассах, идущих от котельной №38 выявлено пять критических дефектов. Два дефекта на магистральной сети и три - на ответвлениях, идущих к домам на улицах Спартаковской, Радищева и Февральской. Всего в настоящее время некачественное теплоснабжение отмечается в шести домах.

В администрации района рассказали, что в связи с ожидающейся оттепелью принято решение 25 февраля приступить к устранению дефектов на теплотрассах. Работы будут проводиться силами бригад МУП «Расчетный центр» и АО «Малая комплексная энергетика».

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 13 февраля в Ростове Великом произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались 3 тыс. человек, проживающие в 25 многоквартирных домах. Отопление было отключено и в некоторых детских садах города. В администрации Ростовского района сообщили, что авария произошла на магистральной теплотрассе, которая идет от котельной №38 по улице Спартаковской. Причиной аварии называлось внеплановое отключение электричества.

Для организации аварийно-восстановительных работ на месте происшествия, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил в Ростов Великий заместителя председателя регионального правительства Виктора Неженца. В восстановительных работах в Ростове были заняты более 50 человек. Применялось более 20 единиц техники. Работа велась в круглосуточном режиме. 17 февраля было сообщено о том, что авария на теплосетях в Ростове Великом устранена, во все дома начало подаваться тепло.

Антон Антонов