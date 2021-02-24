Путин заявил о готовящихся провокациях против России

ФСБ уведомила руководство страны о провокациях в сфере борьбы с коронавирусом, сообщил Владимир Путин во время заседания коллегии службы. Президент поблагодарил сотрудников ФСБ за информацию и сказал, что Россия готова к этим провокациям.

По словам господина Путина, в отношении России предпринимаются и предпринимались попытки «поставить под сомнение… достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом». «Благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере. Но к этому мы давно привыкли и готовы»,— сказал он.

Владимир Путин также предупредил о необходимости готовиться к провокациям во время грядущих выборов в Госдуму. «Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций»,— сказал он. Отметим, что в феврале Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке незаконной агитации в интернете.

О беспокойстве оппозиции по поводу закона — в публикации “Ъ” «Интернет тишины».