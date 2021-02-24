Wildberries запустился во Франции, Италии и Испании

Интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи еще в трех европейских странах: Франции, Италии и Испании. В прошлом месяце онлайн-магазин запустился в Германии. На европейский рынок Wildberries вышел в январе прошлого года, открыв площадку в Польше.

«Товары можно получить как с доставкой на дом, так и в одном из партнерских пунктов выдачи: 2500 точек расположено во Франции и 1900 — в Испании (в Италии пока доступна только курьерская доставка)»,— говорится в сообщении компании.

На сегодняшний день Wildberries работает в 13 странах, в том числе в Израиле, Словакии, Белоруссии, Казахстане и других.

Как Wildberries вышел на рынок Украины — в материале “Ъ”.