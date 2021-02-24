Пандемия растревожила граждан

На фоне пандемии у россиян стали чаще диагностировать тревожные и депрессивные расстройства. Как сообщает “Ъ”, рост выявленных случаев ментальных заболеваний составил от 10% до 30% в зависимости от региона, особенно пострадали москвичи. Так, число обращений к специалистам с весны до конца прошлого года выросло на 28% по сравнению с 2019-м. Опрошенные “Ъ FM” эксперты прогнозируют, что эта цифра будет увеличиваться. Почему? Подробности — у Александра Мезенцева.

Риск заразиться коронавирусом, остаться без работы или потерять своих близких — это далеко не полный список страхов, вызванных пандемией. В Башкирии, например, на 60% участились обращения к специалистам из-за суицидального поведения подростков. У части людей пандемия спровоцировала возникновение ментальных расстройств. Те, кто побоялся обратиться к специалистам и пытался справиться с депрессией самостоятельно, рискуют, говорит доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН, кандидат медицинских наук Роман Сулейманов:

«Любое психическое расстройство по законам, по которым развиваются все заболевания, переходит в хроническую фазу и требует более длительного лечения и более интенсивной терапии. Изменяется сама личность человека. Допустим, при длительном сохранении депрессии появляется подозрительность, люди ищут врага где-то во внешнем пространстве. Когда я спускаюсь в метро, я вижу вокруг себя как минимум половину людей в депрессии. Счастливых лиц вокруг становится все меньше и меньше. Во время этой эпидемии это еще более усугубилось».

Помимо тревожного и депрессивного расстройств врачи стали чаще диагностировать алкоголизм, продолжает Роман Сулейманов. Речь о начальной стадии заболевания: человек не уходит в запой, но все чаще проводит вечера за бутылкой, пытаясь справиться с тревогой. Правда, это дает кратковременный эффект, и депрессивные мысли с течением времени только усиливаются.

Некоторые россияне чаще, чем обычно, стали посещать поликлиники. Одни наблюдают у себя непривычные симптомы, другие — восполняют дефицит общения, рассказал психолог Анатолий Добин: «Есть анекдот на эту тему: бабушка пришла в Сбербанк, увидела шесть свободных окошек, поняла, что ловить здесь нечего, и пошла скандалить в поликлинику. Значительная часть обращений связана с необходимостью какого-то взаимодействия с окружающими, связанного со здоровьем.

Потому что очень многие свою тревогу, страх одиночества, страх быть покинутыми или гнев переживают телесно и идут к врачу решать соматические вопросы, за которыми стоят на самом деле вопросы их душевной жизни».

Семейным людям, впрочем, повезло не намного больше, чем одиноким. Вынужденные и работать, и отдыхать дома, они начали испытывать негативные эмоции в отношении близких, продолжает Анатолий Добин: «Наличие работы, например, спасло очень многие семьи. Присутствие другого, постоянное и неустранимое, ощущается, конечно, как невыносимое, вызывает желание сбежать, злость по отношению к людям, которые с тобой находятся рядом. Человек эмоционально в каком-то смысле гораздо более одинок, если он не может удалиться. Он закрывается и пытается спрятаться, из-за “удаленки” невозможно уйти из квартиры».

Некоторые работодатели сообщают, что намерены оставить как минимум часть штата на «удаленке» и после завершения пандемии. Собеседники “Ъ FM” видят в этом угрозу для семейных отношений и прогнозируют рост числа разводов. Пока же по сравнению с допандемическим 2019-м в прошлом году количество распавшихся браков уменьшилось на 9%.

Лилия Галявиева