В Петербурге суд прекратил дело задержанного на протесте инвалида по зрению

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по административному делу в отношении инвалида по зрению второй группы Юрия Семенова. Ему вменяли организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ) на протестной акции 31 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно полицейскому протоколу, во время протестной акции 31 января Юрий Семенов якобы принимал участие в публичном мероприятии, в котором участвовало более 50 человек. В ходе заседания Юрий Семенов пояснил, что является инвалидом 2-й группы по зрению в связи с дистрофией зрительного нерва, один глаз у него полностью не видит, а второй видит на 0,05. К часу дня он отводил свою незрячую подругу на процедуры, откуда должен был забрать ее через полчаса. За это время он решил дойти до Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению, откуда Юрию Семенову надо было забрать свои вещи. Его обратный путь пролегал через Загородный проспект, слышал шум, но что именно там происходило, понять не мог. В это время его задержали сотрудники полиции и отвезли в участок. Суд прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Напомним, 5 февраля в Санкт-Петербурге суд оштрафовал слабослышащего мужчину, который не может говорить. Евгения Агафонова также задержали 31 января, когда тот, по его словам, шел мимо места проведения протестной акции. На господина Агафонова составили протокол о нарушении правил проведения митинга и перекрытие дорог (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В нем полицейские указали, что мужчина «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

Марина Царева, Санкт-Петербург