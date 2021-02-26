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Фото: The Denver Post/Getty Images

Цельное или пастеризованное? Лучше сухое

Британские медики сравнили виды молока

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Санитарный врач Cесил Уильям Хатт опубликовал научную статью «Пастеризованное молоко против сырого молока». Вот ее основное содержание.


Коровье молоко — необычайно полезный продукт, если его потреблять в чистом виде. Проблема состоит в том, что в свежевыдоенном молоке, особенно летом, быстро размножаются микробы. По подсчетам доктора Эйре, если сразу после дойки в кубическом сантиметре молока обнаруживается 56 тыс. микроорганизмов, то через 12 часов их уже будет 526 тыс., через 24 часа — 20,366 млн, а через 30 часов молоко свернется. Проверка цельного молока, взятого у лондонских молочников, дала следующие результаты. Из 20 образцов в двух содержание микроорганизмов на кубический сантиметр было ниже 100 тыс., в трех — от 100 тыс. до миллиона, в пяти — около 4 млн, в шести — до 15 млн, в остальных соответственно 32, 83, 170 и 385 млн.

Давно известно, что высокая температура убивает микробов. Для этого в применении к молоку используется процесс пастеризации. В настоящее время для этого требуется сложное и дорогостоящее оборудование. По этой причине пастеризацией молока занимаются только крупные фирмы, имеющие дело с огромными объемами продукта. Ни фермеры, продающие свое молоко, ни мелкие торговцы, работающие с соседями, не используют пастеризацию. Даже в тех случаях, когда молоко пастеризуется, часто это делается настолько некачественно, что не происходит ни удлинения срока хранения, ни уменьшения числа микробов в молоке. Это показала инспекция молочных ферм, проведенная в 1918 году доктором Уильямом Шоу по заказу министерства местного самоуправления. В проверенном им пастеризованном молоке обнаруживались кишечная палочка и стрептококки. При правильно проведенной пастеризации можно предотвратить ряд болезней, например дифтерию и брюшной тиф.

В 1914 году доктор Фанк ввел в оборот слово «витамин». Так называются некоторые жизненно важные вещества, содержащиеся в пище. Нехватка витаминов в еде ведет к болезням. Распространено мнение, что при пастеризации молока в течение 30 минут при температуре 145 °F (63 °С) никакие полезные вещества в нем не погибают. В цельном молоке содержатся витамины А (противорахитный), B (противоневритический) и С (противоцинготный). Доктор Хесс из нью-йоркского Еврейского убежища для младенцев попытался заменить пастеризованным молоком цельное молоко, в которое добавлялся апельсиновый сок в качестве противоцинготного средства. В результате несколько детей заболели цингой.

В пользу пастеризации говорит также ограничение профсоюзами рабочих часов на фермах, что ведет к задержкам с доставкой молока покупателям.

В связи с тем что и пастеризованное, и цельное молоко имеют свои достоинства и недостатки, подполковник Хендерсон выдвинул следующую идею: единственный способ создания чистого и безопасного молока — из порошкового (сухого) молока.

Дискуссия о преимуществах разных видов молока велась на страницах журнала The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health в 1921 году.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев


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