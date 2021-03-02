Здоровье из кожи селедки В ИТМО научились получать из отходов переработки рыбы омега-3 и коллаген

Разработка ученых Университета ИТМО позволит превращать отходы, полученные при производстве филе сельди, в омега-3 и коллаген. Полезные вещества можно использовать в пищевой, фармацевтической и косметической промышленностях.

При изготовлении филе сельди на один килограмм упакованного продукта приходится 60-100 граммов отделенной кожи. Иногда производителям удается ее продавать за бесценок, но это лишь частично решает проблему утилизации отходов. Новая технология избавит компании от излишек производства и снизит возможный ущерб экологии.

Чтобы выделить из кожи сельди полезные вещества, ученые помещают ее в емкость со специальными растворами, полученные электрохимическим способом. Затем нагревают содержимое, постоянно его перемешивая. Через полчаса кожа полностью растворяется, превращаясь в бульон, который после ряда технологических процессов делят на рыбий жир и коллаген.

«После нашей переработки получено 22-25% чистого рыбьего жира, на треть состоящего из особо ценных Омега-3,6 жирных кислот. Остальное — это полезный белок, коллаген. То есть нам удалось добиться на 100% безотходного производства», - отмечает профессор факультета биотехнологий Университета ИТМО Елена Куприна.

ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, лидер Проекта 5-100. Альма-матер победителей международных соревнований по программированию: ICPC (единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и др. Приоритетные направления: IT, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, урбанистика, Art&Science, Science Communication.

С 2016 г. Университет ИТМО входит в топ-100 лучших вузов мира в области компьютерных наук по версии предметного рейтинга Times Higher Education. В 2019 г. вуз дебютировал в топ-100 по направлению «Автоматизация и управление» Шанхайского предметного рейтинга (ARWU). В предметных рейтингах QS за 2019 г. Университет ИТМО представлен в топ-300 лучших вузов мира по инженерным наукам (Engineering and Technology) и физическим наукам (Physics & Astronomy), а также стал единственным российским вузом в рейтинге QS по искусству и дизайну (Art & Design), войдя в топ-200 лучших вузов мира.