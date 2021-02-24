На Кубани за сутки умерло 15 человек с коронавирусом

По данным на 24 февраля в Краснодарском крае за сутки скончалось 15 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Летальные случаи произошли в ковидных госпиталях восьми муниципалитетов. Наибольшее число зафиксировано в Сочи – семь человек (61 – 88 лет). В Крымском районе умерло двое заболевших (69 и 76 лет). Кроме того, по одному человеку врачи не смогли спасти в Краснодаре, Туапсе, Усть-Лабинске, Анапе, а также в Тихорецком районе.

Общее число умерших от коронавируса в Краснодарском крае с начала пандемии составило 1869 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 24 февраля, в Краснодарском крае выявили 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных диагнозов составило 37 815. Продолжали лечение 3881 человек, выздоровели и выписаны 32 065, в т.ч. 229 – за минувшие сутки.

Днем ранее в регионе умерло 16 человек.

Алексей Белянин