Экс-глава Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии

Нижегородский суд приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки. Также ему назначили штраф в размере 235 млн руб. и запрет три года занимать должности в органах госвласти. Обвинение просило 17 лет лишения свободы, свою вину Маркелов не признал.

В срок будет зачтено нахождение Леонида Маркелова под стражей с 13 апреля 2017 года.

Бывший глава Марий Эл обвинялся по трем статьям: получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, в 2014–2016 годах Леонид Маркелов получил 235,2 млн руб. от директора птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша под видом фиктивной сделки. Этой сделкой была прикрыта взятка за продвижение интересов птицефабрики, получавшей госсубсидии по кредитным ставкам в ущерб другим предприятиям региона.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Леонид Маркелов виновен, но пока не посажен».