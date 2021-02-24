В Краснодаре на год раньше начнут расселять общежитие на улице Старокубанской

Власти Краснодара на год раньше начнут расселение общежития кирпичного завода, признанное аварийным. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общежитие расположено по ул. Старокубанской, 88/3 литер, А. Здание было построено в 1956 году, а в 2017 году его признали ветхим и аварийным. Расселение здания было намечено на 2022 год, однако за минувшее время состояние здания значительно ухудшилось, поэтому этот процесс решили ускорить.

«Жить в таких условиях просто опасно. Мы приобретем благоустроенные квартиры для горожан, которые здесь живут по договору социального найма. Собственники, которые приватизировали или купили комнаты, получат выплаты и тоже смогут решить жилищный вопрос. Поручил в ближайшее время провести собрание с жильцами, чтобы каждому разъяснить, какой порядок получения нового жилья либо выплат», – написала в Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов.

По словам начальника управления по жилищным вопросам Павла Абрамчика, в настоящее время в здании общежития проживают 67 человек. 10 жилых помещений находятся в частной собственности, еще 13 – в муниципальной. Владельцы трех комнат уже подписали с мэрией города договора об изъятии и получили денежные компенсации. С остальными работа еще продолжается.

Для расселения жильцов, пользующихся комнатами по договорам социального найма, необходимо будет приобрести семь однокомнатных и шесть двухкомнатных квартир. Затем их предоставят жильцам – также по договору соцнайма.

Полностью расселение дома по ул. Старокубанской 88/3 планируется завершить до конца 2021 года. Деньги на это направят из местного бюджета в рамках программы «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в 2021 году по муниципальной программе расселят девять аварийных домов, в которых проживает 281 человек. Общий объем финансирования программы составит 180,2 млн руб. Из них 100 млн руб. выделит городской бюджет, 7,2 млн – краевой, еще 60,9 млн руб. направит федеральный Фонд реформирования ЖКХ, средства на софинансирование составят 12 млн руб.

О том, как администрация Краснодара судится из-за сноса трех дореволюционных домов, читайте в материале “Ъ-Кубань” «Старые дома устояли в суде»

Алексей Белянин