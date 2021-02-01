В Краснодаре на переселение из аварийного жилья в 2021 году направят 180 млн рублей

В Краснодаре в 2021 году по муниципальной программе расселят девять аварийных домов, в которых проживает 281 человек. Об этом на еженедельном аппаратном совещании в администрации города сообщил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Общий объем финансирования программы составит 180,2 млн руб. Из них 100 млн руб. выделит городской бюджет, 7,2 млн – краевой, еще 60,9 млн руб. направит федеральный Фонд реформирования ЖКХ, средства на софинансирование составят 12 млн руб.

По данным господина Абрамчика, из девяти многоквартирных домов шесть подлежат расселению за счет местного бюджета и три — за счет средств Фонда реформирования ЖКХ.

«В этом году администрацией будет закуплено 26 квартир для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях. Денежное возмещение получат собственники 82 жилых помещений»,– сообщил он.

В администрации Краснодара отметили, что пять домов в этап 2021 года перенесены из более поздних этапов в связи с ухудшением их состояния.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Краснодаре расселили 10 ветхих домов. Новые квартиры получила 41 семья из числа проживавших по договорам социального найма. Финансирование по большей части осуществлялось за счет средств городского бюджета, с привлечением средств по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего на эти цели было направлено около 290 млн руб.

Алексей Белянин