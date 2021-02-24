Набиуллина назвала причины роста интереса россиян к инвестициям

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что россияне стали больше интересоваться инвестициями из-за снижения ставок по депозитам, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и в связи с упрощением доступа к фондовому рынку. Она считает, что перевод денег с банковских вкладов можно оценивать положительно, если это «здоровый процесс». Кроме того, это позитивно для экономики, так как люди вкладывают деньги в акции российских компаний.

«Первое — это то, что в течение многих лет мы работали над тем, чтобы были механизмы, инструменты, привлекательные для людей. Так, например, развивался институт ИИС, в том числе, с налоговыми льготами… Второе, стали сервисы очень удобными. Третий фактор, который был особенно ощутим в 2020 году,— это снижение ставок по депозитам»,— сказала госпожа Набиуллина «России 24». Также, по ее мнению, на заинтересованность россиян повлияло улучшение качества обслуживания у брокеров и управляющих компаний.

Глава ЦБ сообщила, что Банк России зафиксировал, что «люди, которые рассчитывали на более высокую доходность, переводили деньги из депозитов в банках на фондовый рынок». «В принципе, у нас люди привыкли к очень высокой доходности по депозитам»,— отметила она.

По данным ЦБ, за прошлый год на фондовый рынок впервые вышли почти 5 млн россиян. Теперь только на Мосбирже торгуют больше 8,5 млн физлиц.

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