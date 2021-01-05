Неопытных инвесторов предупредили о рисках

2021-й может стать годом сюрпризов для частных инвесторов. По данным ЦБ, за прошлый год на фондовый рынок впервые вышли почти 5 млн россиян. Теперь только на Мосбирже торгуют больше 8,5 млн физлиц. Исходя из опроса портала Investing.com, заработать сумели примерно две трети новичков. Как они достигли такого результата? И смогут ли повторить его в новом году? Разбирался Сергей Гусев.



2020 год сформировал в России целый класс новых частных инвесторов. Низкие ставки по депозитам, настойчивая реклама вложений на фондовом рынке и льготы от государства привели на биржу миллионы россиян. И новичкам во многом повезло: после весеннего обвала индекс Мосбиржи вырос почти вдвое, а доходность по отдельным акциям была еще больше. Центробанки накачивали рынки деньгами, а международные инвесторы были готовы рисковать на ожиданиях, что человечество вот-вот победит пандемию.

Примерно те же надежды будут вести рынок и в новом году, правда, такой же безудержный рост вовсе не гарантирован, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов: «С одной стороны, если вакцинация пойдет теми темпами, которые планируются, то с учетом того, что практически все регуляторы насытили свои экономики ликвидностью, это очень благоприятная ситуация для роста рынка. С другой — деревья не растут до небес, у многих акций наблюдаются просто космические значения достаточно важных мультипликаторов, поэтому даже небольшое ужесточение денежно-кредитной политики крупным регулятором может легко спровоцировать и довольно глубокую коррекцию».

Впрочем, главная опасность для частного инвестора — это он сам, а не гипотетический обвал котировок. Легкие деньги 2020 года могут вскружить людям голову: они бросятся рисковать, и от прежних прибылей совсем ничего не останется, предупреждает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Люди могут подумать, что рынки всегда такие, или, что еще хуже, что они такие великие инвесторы. В результате они будут без какого-либо анализа, диверсификации и управления рисками инвестировать в то, что больше всего росло в 2020 году, а именно — в золото, акции технологических компаний и биткойн.

Когда мир постепенно будет возвращаться на круги своя после пандемии, есть вероятность, что новички благополучно убьют всю прибыль, которую так внезапно заработали в 2020 году».

Как же тогда частному инвестору вести себя на новом рискованном рынке? Для начала нужно вывести часть прибыли, советует независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев. И прежде чем вкладывать оставшийся капитал, придется потратить время на учебу. «Рецепт для человека, которому некогда: зафиксировать как минимум половину прибыли, потратить ее, чтобы был якорь. Какой-то яркой идеи на год пока нет, локальных в какой-то отрасли — море, но для этого требуется минимум четыре часа в неделю, чтобы успевать следить за ситуацией.

Придется столкнуться с реальностью, что из десяти идей могут сработать только три.

Нужно быть готовым к резким движениям. Мелкий частный инвестор часто из-за этого входит в паническое состояние, но надо учиться с этим справляться»,— говорит Бушуев.

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Не рисковать слишком сильно российским инвесторам поможет регулятор. Центробанк следит за тем, как деньги граждан перетекают из защищенных депозитов на открытый рынок, где никто не дает никаких гарантий. Так что неквалифицированным инвесторам на всякий случай закроют возможность покупать особенно сложные, хотя и потенциально доходные инструменты.