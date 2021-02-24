ФСК готовится тратить больше

По данным “Ъ”, Федеральная сетевая компания (ФСК; подконтрольна «Россетям») в ближайшие годы ожидает стагнации прибыли и выручки при существенном росте долговой нагрузки. Главная причина — инвестиции в расширение сетей для БАМа и Транссиба. Хотя окончательной ясности с источниками финансирования строительства этих электросетей пока нет, по словам собеседников “Ъ”, наиболее вероятно, что ФСК придется строить их на собственные и кредитные средства. Это, в свою очередь, может довести соотношение долг / EBITDA компании свыше 3 к 2024 году. По мнению аналитиков, высокая долговая нагрузка в перспективе скажется на возможности компании распределять прибыль в виде дивидендов.

Федеральная сетевая компания, владеющая магистральными ЛЭП и высоковольтными подстанциями, ожидает падения чистой прибыли в 2021 году на 18% год к году, до 32 млрд руб., а выручка компании вырастет на 1,8%, до 235,43 млрд руб., следует из утвержденного советом директоров бизнес-плана (есть у “Ъ”). EBITDA компании в 2021 году вырастет незначительно — на 0,9%, до 125,9 млрд руб.

ФСК наиболее прибыльная компания в составе «Россетей» (у госхолдинга — 80,13% в ФСК). Уровень выплат акционерам за 2020 год пока неизвестен, по итогам 2019 года дивиденды ФСК составили 12,1 млрд руб., или 0,0095 руб. на акцию.

При этом до 2025 года долговая нагрузка ФСК в сравнении с 2021 годом вырастет на 66,7%, до 462,87 млрд руб. Соотношение долг / EBITDA увеличится с 2,2 (по итогам 2019 года — 1,3) до 3,2 в 2023-м и до 3,3 в 2024 и 2025 годах, что превышает критическую для энергокомпании планку. Как поясняют собеседники “Ъ”, бизнес-план ФСК до 2025 года верстался исходя из сценария финансирования второй очереди электрификации Восточного полигона полностью из собственных и заемных средств компании. Как утверждает один из собеседников “Ъ”, скорее всего, этот сценарий и будет реализован по решению правительства — предварительно компании отказано в предоставлении бюджетной субсидии (см. “Ъ” от 5 августа 2020 года) и дополнительном росте тарифа на передачу электроэнергии (см. “Ъ” от 5 октября 2020 года).

В Минэнерго запрос “Ъ” переадресовали в «Россети». В «Россетях» сообщили, что не раскрывают показатели бизнес-плана, отметив, что он корректируется ежегодно. «Кроме того, нет окончательного решения о механизмах финансирования развития сетей Восточного полигона. Рассуждать о взаимосвязи двух нефинализированных переменных по меньшей мере преждевременно»,— отметили там. В компании не уточнили, скажется ли рост долговой нагрузки на размере дивидендов.

Инвестпрограмма ФСК в период строительства новой энергоинфраструктуры для БАМа и Транссиба в 2020–2024 годах составит 833,8 млрд руб., в том числе 117,2 млрд руб. в 2020 году, 170,6 млрд в 2021-м, 184,5 млрд в 2022-м, 205,7 млрд в 2023 году. Затем объем инвестпрограммы, согласно бизнес-плану, начнет снижаться и в 2024 году составит уже 155,7 млрд руб., а в 2025 году — 141,5 млрд руб. Совокупно на строительство электросетей для Восточного полигона ФСК планирует направить 174 млрд руб., из них 136,8 млрд руб. непосредственно на строительство магистральных сетей, и еще 37,6 млрд руб. (с НДС) — на создание схем выдачи мощности.

Рост кредитной нагрузки может поставить под удар своевременное финансирование ремонтных программ и операционных затрат, что создает риски для надежного энергоснабжения потребителей, замечают источники “Ъ”. Кроме того, это может снизить кредитные рейтинги компании, а также привести к росту стоимости заимствований.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитал» отмечает, что при относительно стабильном уровне прибыли компания планирует увеличить объем инвестиционной программы фактически на 60% в среднем в ближайшие три года, причем эти инвестиции не приведут к какому-либо значимому росту прибыли, и ежегодно вкладывать больше, чем ожидаемый уровень EBITDA. Соотношение долг / EBITDA на уровне 3,3, по его мнению, выглядит вполне управляемым, но предельным для инфраструктурной компании и существенно ограничивает возможности ФСК выполнять в будущем проекты такого же уровня, как расширение БАМ, только за счет собственных средств. Очевидно, отмечает аналитик, что в долгосрочном горизонте это будет оказывать давление как на инвестиционную программу, так и на возможности компании по выплате дивидендов.

Татьяна Дятел