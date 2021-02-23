Хиллари Клинтон издаст триллер в соавторстве с писательницей Луизой Пенни

В октябре этого года в издательствах Simon & Schuster и St. Martin`s Press выйдет триллер, написанный совместно Хиллари Клинтон и известной канадской писательницей Луизой Пенни. Выход книги анонсировала госпожа Клинтон, сообщает агентство AP.

«Написать триллер вместе с Луизой — это исполнение мечты. Я обожаю каждую из ее книг и их героев, и очень ценю дружбу с ней. А теперь мы объединили наш опыт, чтобы исследовать сложный мир дипломатии и предательства. Все оказывается не таким, каким кажется на первый взгляд»,— заявила госпожа Клинтон. Главным героем книги «State of Terror» является недавно назначенный на свой пост госсекретарь США, который пытается раскрыть серию террористических актов, сотрясающих США.

Луиза Пенни известна своими детективными романами, в первую очередь серией книг «Старший инспектор Гамаш» о полиции Квебека. Ее книги неоднократно удостаивались национальных и международных премий, в том числе премии Агаты Кристи и премии Энтони, и переведены на десятки языков. Госпожа Пенни также выступила с заявлением, отметив, что и она была рада работать с Хиллари Клинтон, чтобы «получить невероятный опыт, побывать в госдепартаменте, побывать в Белом доме, погрузиться в жизнь и мысли госсекретаря». «State of Terror» далеко не первая написанная госпожой Клинтон книга, однако первая художественная. За последние десять с небольшим лет бывшая госсекретарь США издала несколько книг воспоминаний о жизни в политике, в числе последних — книга «Что произошло» о том, как она проиграла выборы Дональду Трампу в 2016 году.

Алена Миклашевская