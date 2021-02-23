Систему получения кислорода на МКС отключили для поиска мест утечки воздуха

На Международной космической станции (МКС) отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха, следует из трансляции переговоров экипажа станции с Центром управления полетами (ЦУП), которые ведет NASA. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом, чтобы приступить к поиску утечки.

За три месяца на МКС семь раз вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». 17 февраля космический грузовик «Прогресс МС-16» доставил на борт станции микроскоп, чтобы обнаружить места утечки. Также на борту «Прогресса» на МКС отправили 40 кг азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля.

20 февраля российские космонавты пытались приступить к работе с микроскопом, но не смогли этого сделать по невыясненным причинам. В ЦУПе попросили экипаж прислать на землю снимки прибора, чтобы понять, в чем проблема.

Ранее систему «Электрон-ВМ» неоднократно отключали из-за сбоев. Также в российском модуле МКС неоднократно фиксировалась утечка воздуха. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допускал, что в феврале 2021 года на МКС может быть отправлен дополнительный запас кислорода.