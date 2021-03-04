Остов сокровищ

Tresor в переводе с французского означает «сокровище, драгоценность» — звучит более чем уместно применительно к дамским часам из золота, инкрустированным бриллиантами и установленным на плетеный золотой браслет. Именно так выглядят три новые модели Omega De Ville Tresor.

История Tresor началась в 2014 году с мужских часов: в основу легла модель 1949 года. Тогда, семь лет назад, на свет появились три версии в корпусе диаметром 40 мм из разного золота: белого, желтого и золота Omega Sedna. Внутри часов стоял механизм Master Co-Axial Calibre 8511 с ручным подзаводом и сертификатом хронометра, устойчивый к магнитным полям. Часы были круглыми, тонкими, с вытянутыми часовыми индексами, изящными стрелками. Именно эти черты впоследствии станут отличительными для всех членов семьи Tresor.

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм Фото: Omega

На следующем этапе развития, в 2017 году, появились женские модели. Корпус стал меньше (39 и 36 мм), тоньше — 9,75 мм или 8,85 мм соответственно — и обрел две изогнутые полоски бриллиантов по бокам. Часовые индексы превратились в римские цифры, сохранившие удлиненные пропорции предшественников. Заводная головка получила форму цветка с сердцевиной из красной полированной керамики и бриллиантом. А место механического калибра занял кварцевый 4061, закрытый металлической задней крышкой с узором в виде геометрически стилизованного цветка, которому в компании дали собственное название — Her Time.

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм Фото: Omega

И если мужская версия в 2019 году эволюционировала в стальную с синим циферблатом, то женская в конце 2020-го получила новое воплощение в золоте. Три новинки выполнены в корпусе диаметром 36 мм из 18-каратного золота Moonshine, запатентованного компанией Omega сплава более бледного оттенка, чем у традиционного желтого золота, но обладающего высокой устойчивостью к выцветанию с течением времени. Что касается восприятия, из-за приглушенного оттенка это золото придает моделям винтажный облик. Впервые Moonshine представили в часах Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary, выпущенных к 50-летию высадки человека на Луну. И название материала было призвано напоминать о таинственном лунном свете, озаряющем темно-синее ночное небо.

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм Фото: Omega

Как и все женские модели Tresor, часы инкрустированы 38 бриллиантами и дополнены заводной головкой-цветком. Три версии различаются циферблатами: белый с цифрами из золота Moonshine; из белого золота с родиевым покрытием, бриллиантовым паве в снежной закрепке и цифрами на стекле; из золота Moonshine c гравированной имитацией текстуры шелка. Внутри у всех стоит кварцевый механизм 4061 со сроком службы до 48 месяцев, что и в моделях 2017 года, а на задней крышке красуется узор Her Time.

Задняя крышка часов украшена узором в виде стилизованного цветка Фото: Omega

Главное новшество трех женских Tresor — плетеный золотой браслет, той же текстуры, что и на циферблате из золота Moonshine. Чтобы представить, как часы сидят на запястье, достаточно посмотреть на Кайю Гербер, амбассадора Omega и лицо коллекции Tresor. Кайя, присоединившаяся к Omega в 2018 году, продолжила дело матери, Синди Кроуфорд, представляющей компанию с 1995 года.

Екатерина Зиборова