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Амбассадор Omega модель Кайя Гербер в часах De Ville Tresor

Фото: Omega

Остов сокровищ

Золотая Omega De Ville Tresor

"Стиль Подарки". Приложение от , стр. 24

Tresor в переводе с французского означает «сокровище, драгоценность» — звучит более чем уместно применительно к дамским часам из золота, инкрустированным бриллиантами и установленным на плетеный золотой браслет. Именно так выглядят три новые модели Omega De Ville Tresor.


История Tresor началась в 2014 году с мужских часов: в основу легла модель 1949 года. Тогда, семь лет назад, на свет появились три версии в корпусе диаметром 40 мм из разного золота: белого, желтого и золота Omega Sedna. Внутри часов стоял механизм Master Co-Axial Calibre 8511 с ручным подзаводом и сертификатом хронометра, устойчивый к магнитным полям. Часы были круглыми, тонкими, с вытянутыми часовыми индексами, изящными стрелками. Именно эти черты впоследствии станут отличительными для всех членов семьи Tresor.



Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм

Фото: Omega

На следующем этапе развития, в 2017 году, появились женские модели. Корпус стал меньше (39 и 36 мм), тоньше — 9,75 мм или 8,85 мм соответственно — и обрел две изогнутые полоски бриллиантов по бокам. Часовые индексы превратились в римские цифры, сохранившие удлиненные пропорции предшественников. Заводная головка получила форму цветка с сердцевиной из красной полированной керамики и бриллиантом. А место механического калибра занял кварцевый 4061, закрытый металлической задней крышкой с узором в виде геометрически стилизованного цветка, которому в компании дали собственное название — Her Time.

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм

Фото: Omega

И если мужская версия в 2019 году эволюционировала в стальную с синим циферблатом, то женская в конце 2020-го получила новое воплощение в золоте. Три новинки выполнены в корпусе диаметром 36 мм из 18-каратного золота Moonshine, запатентованного компанией Omega сплава более бледного оттенка, чем у традиционного желтого золота, но обладающего высокой устойчивостью к выцветанию с течением времени. Что касается восприятия, из-за приглушенного оттенка это золото придает моделям винтажный облик. Впервые Moonshine представили в часах Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary, выпущенных к 50-летию высадки человека на Луну. И название материала было призвано напоминать о таинственном лунном свете, озаряющем темно-синее ночное небо.

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм

Часы De Ville Tresor, 36 мм, золото Moonshine, бриллианты, кварцевый механизм

Фото: Omega

Как и все женские модели Tresor, часы инкрустированы 38 бриллиантами и дополнены заводной головкой-цветком. Три версии различаются циферблатами: белый с цифрами из золота Moonshine; из белого золота с родиевым покрытием, бриллиантовым паве в снежной закрепке и цифрами на стекле; из золота Moonshine c гравированной имитацией текстуры шелка. Внутри у всех стоит кварцевый механизм 4061 со сроком службы до 48 месяцев, что и в моделях 2017 года, а на задней крышке красуется узор Her Time.

Задняя крышка часов украшена узором в виде стилизованного цветка

Задняя крышка часов украшена узором в виде стилизованного цветка

Фото: Omega

Главное новшество трех женских Tresor — плетеный золотой браслет, той же текстуры, что и на циферблате из золота Moonshine. Чтобы представить, как часы сидят на запястье, достаточно посмотреть на Кайю Гербер, амбассадора Omega и лицо коллекции Tresor. Кайя, присоединившаяся к Omega в 2018 году, продолжила дело матери, Синди Кроуфорд, представляющей компанию с 1995 года.

Екатерина Зиборова


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