Нежность с характером

Когда-то патриарх швейцарской часовой индустрии Жан-Клод Бивер увидел в мануфактуре Hublot громадный потенциал. И не ошибся: из новаторского решения сочетать спортивный каучуковый ремешок с дорогим золотым корпусом Бивер выстроил легенду часовой индустрии, заполнив пустующую нишу,— он предложил часы для тех, кто живет ярко и любит вспоминать свои приключения.

Куда бы ни поехали клиенты марки, Hublot будет следовать за ними — не только на запястье, но и как полноправный хозяин вечеринки: у бренда множество спонсорских и партнерских контрактов, в том числе с FIFA, с гонками «Формулы-1», с художниками и музыкантами. И на этом празднике жизни особое место всегда отводилось женщинам — за последние два года в семью Hublot вступили сразу три яркие представительницы прекрасного пола. Это нападающая футбольной команды «Тоттенхем Хотспур» Александра Морган, бывшая защитница сборной Франции Лор Булло и первая в истории женщина, получившая «Золотой мяч», футболистка Ада Хегерберг.

Spirit of Big Bang Pink Ceramic & Light Blue Ceramic, 39 мм, керамика, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов; Spirit of Big Bang King Gold White Full Pave, 39 мм, титан, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Hublot

Выбор друзей бренда подтверждает: все дамские модели Hublot с характером. Мануфактура не создает драгоценные пустышки для женщин — любые технологии, изобретенные департаментом исследований и разработок, применяются во всех моделях — как в мужских, так и в женских, а с недавних пор — и в моделях унисекс. Компания никогда не делала громких заявлений о правах женщин и не выступала с феминистскими манифестами, но при этом большая часть сотрудниц — женщины, а дизайнеры и инженеры свято чтят право прекрасных дам на сложные и красивые механизмы.

Big Bang One Click Sang Bleu, 39 мм, золото King Gold, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Hublot

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на последние новинки, поступившие в начале года в бутики, например на модель Big Bang One Click Sang Bleu в 39-миллиметровом корпусе. Пастельно-зефирные цвета циферблата не должны вводить в заблуждение — внутри бьется серьезный мануфактурный калибр HUB1710 с автоматическим подзаводом и запасом хода 50 часов, а на стальном корпусе или корпусе из золота King Gold выгравированы геометрические узоры, разработанные лучшим тату-мастером мира Максимом Плесчиа-Буши. В честь его студии, собственно, часы и получили название Sang Bleu — «Голубая кровь».

Classic Fusion Orlinski King Gold Black Alternative Pave, 40 мм, золото King Gold, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 42 часа Фото: Hublot

Другая женская новинка с брутальным характером появилась с творческой подачи французского художника Ришара Орлински. Модели Classic Fusion Orlinski в титановом либо золотом корпусе с черным или белым циферблатом и с фацетированными гранями в стиле работ Орлински. И третья важная новинка — часы в бочкообразном корпусе из голубой или розовой керамики Spirit of Big Bang. И снова нежность мнимая — корпус моделей выполнен из сверхпрочного материала, созданного инженерами и химиками Hublot. Керамику с примесью циркония поцарапать можно лишь алмазом.

Натела Поцхверия