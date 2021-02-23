Посольство США раскритиковало власти Грузии за арест Мелии

Посольство США в Грузии заявило, что обеспокоено арестом председателя грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии. Глава представительства Евросоюза в Грузии Карл Харцель призвал политические силы страны к сдержанности и ответственности.

«Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу крупной оппозиционной политической партии в ее штаб-квартире. Мы сожалеем, что призыв Соединенных Штатов и других международных партнеров к сдержанности и диалогу проигнорировали. Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса. Сила и агрессия не решение политических разногласий Грузии. Сегодня Грузия сделала шаг назад на своем пути к укреплению демократии в семье евроатлантических государств»,— сказано в заявлении дипмиссии в Facebook.

«Побеждает логика эскалации. Политический кризис углубляется. Все стороны должны проявить ответственность и действовать в соответствии с интересами страны и грузинского народа»,— приводит «Интерфакс» слова господина Харцеля.

Сегодня утром спецназ штурмовал офис партии ЕНД в Тбилиси, применив слезоточивый газ. Господина Мелию, который обвиняется в попытке насильственного захвата власти, задержали. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария назвала арест позором. Грузинские власти заявляли, что довольны операцией.

Уголовное дело против Никанора Мелии и ряда других оппозиционеров возбуждено в июне 2019 года из-за событий так называемой гавриловской ночи с 21 по 22 июня 2019 года, когда соратники основателя ЕНД Михаила Саакашвили под непосредственным руководством Никанора Мелии попытались штурмом взять здание парламента после того, как член Государственной думы РФ от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов в ходе пленарного заседания МАП сел в кресло спикера грузинского парламента.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».