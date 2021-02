NASA опубликовало видео посадки Perseverance на Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео посадки на Марс планетохода Perseverance. На видеозаписи показан весь процесс посадки на Марс — от выпуска парашюта до приземления аппарата.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ