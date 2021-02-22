На Кубани банкротом признали кредитно-потребительский кооператив «Доверие»

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным и ввел конкурсное производство на шесть месяцев в отношении кредитно-потребительского кооператива «Доверие». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Банкротство проходит по упрощенной схеме. Рассмотрение отчета о результатах конкурсного производства назначено на 17 августа 2021 года.

По собственным данным компании, КПК «Доверие» существовало с 2006 году. Кооператив занимался выдачей займов (в т.ч. под материнский капитал), а также принимал вклады от населения (ставка доходила до 10,75%). Как следует из отзывов вкладчиков, проблемы выплатами в КПК «Содружество» начались в 2019 года, после этого организация прекратила работу.

Как следует из материалов арбитражного суда, с иском о банкротстве КПК «Доверие» в декабре 2019 года обратилась Людмила Лаптинова. Размер задолженности кооператива перед ней составлял 583,9 тыс. руб.: из них 500 тыс. руб. – сумма основного долга, 75 тыс. руб. – компенсационная выплата, 8 950 рублей – судебные расходы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», КПК «Содружество» зарегистрировано в 2006 году. Компания ведет деятельность по предоставлению потребительского кредита. В 2019 году выручка кооператива составила 9,7 млн руб., чистый убыток – 13,4 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года арбитражный суд Краснодарского края также признал банкротом КПК «Содружество». В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства сроком на полгода. В январе 2021 года одну из его сотрудниц признали виновной в хищении 1,5 млрд руб., принадлежащих вкладчикам кооператива.

Алексей Белянин